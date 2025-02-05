رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام البكالوريا

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب كافة التعليقات والملاحظات المتعلقة بنظام البكالوريا الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيقه وفق رؤية واضحة تضمن تحقيق أفضل استفادة للطلاب.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك فترة انتقالية قبل التطبيق الكامل للنظام، تتيح للطلاب حرية الاختيار بين النظام التقليدي للثانوية العامة أو نظام البكالوريا الجديد، بما يضمن سهولة التكيف مع التغييرات ويتيح الفرصة لاستيعاب آليات النظام الجديد بشكل تدريجي.

ويأتي هذا في إطار حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم ومواكبة المعايير العالمية، بالتوازي مع جهودها في مختلف القطاعات، حيث أعلنت مؤخرًا عن حزمة جديدة لزيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل، إضافة إلى تحقيق كشف بترولي جديد في كينج مريوط بالتعاون مع "بريتش بتروليم"، إلى جانب تسجيل الصادرات الزراعية المصرية 10.6 مليار دولار خلال 2024، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية التي تنتهجها الدولة.

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