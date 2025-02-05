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وفد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس يزور معرض القاهرة للكتاب

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 زار وفدٌ من أسرة طلاب من اجل مصر بجامعة عين شمس اليوم الأربعاء الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٥ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، الذي يُقام حاليًا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

أسرة طلاب من اجل مصر جامعة عين شمس في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56


هذا وقد اعرب الطلاب عن حماسهم لزيارة المعرض، التي وصفوها بأنها تجربة رائعة أتاحت لهم هذا الكم الهائل من الكتب تحت سقف واحد، خاصةً الإصدارات النادرة والجديدة التي أتاحت لهم فرصة التعرّف على ثقافات مختلفة واقتناء مجموعة من الكتب في مختلف التخصصات.

يُذكر أن زيارة وفد اسرة طلاب من اجل مصر جامعة عين شمس تأتي ضمن سلسلة زيارات تنظمها الجامعة لطلابها إلى الفعاليات الثقافية والعلمية البارزة، انطلاقًا من رؤيتها لربط الجانب الأكاديمي بالواقع العملي والثقافي، وتنمية وعي الطلاب بما يُقدَّم على الساحة الفكرية محليًا وعالميًا.

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