استمرار أعمال الصيانة بمدارس الجيزة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني (صور)

تواصل مدارس الجيزة أعمال الصيانة الشاملة استعدادًا لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، بتوجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وإشراف سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

أعمال الصيانة المكثفة بالمدارس

وتشمل أعمال الصيانة الكهرباء والأثاث والسباكة ورعاية الحدائق ودورات المياه والنظافة العامة للمدارس.

وشدد سعيد عطية مدير المديرية على الاهتمام بالشكل العام والحضاري للمدارس والنظافة داخلها وخارجها وزراعة الأشجار، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة حرصه على توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة تجري على قدم وساق لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

كما أشاد بجهود العاملين في المدارس على تفانيهم في إنجاز أعمال الصيانة في وقت قياسي، مؤكدا أن ذلك يعكس حرصهم على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والمعلمين.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا بصيانة المدارس وتطويرها، وذلك في إطار جهودها لتحسين جودة التعليم في المحافظة.

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