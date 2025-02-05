27 كتابًا تتصدر مبيعات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي

قدَّم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب لزوَّاره من الجمهور والباحثين وطلاب العلم، على مدار أيام المعرض، مئاتِ المصنفات في العقيدة وعلم الكلام والفلسفة والمنطق والتفسير والحديث واللغة العربية، بأقلام عددٍ من كبار علماء الأزهر والعالم الإسلامي، من إصدارات العديد من الهيئات في الأزهر: مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومكتب إحياء التراث الإسلامي، ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ومركز الأزهر للترجمة، وسلسلة كتاب "نور"، ومركز الإمام الأشعري.

٢٧ كتابًا تتصدر مبيعات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

وتصدَّر ٢٧ كتابًا مبيعات جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب 2025م، بأقلام عددٍ من كبار العلماء؛ كالتالي:

كتاب "الأطفال يسألون الإمام"، في جزأين، يشتمل على إجابات لـ ٦٩ سؤالًا للأطفال، يُجيبُ عليها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من إصدارات سلسة كتاب "نور".

كتاب "بين الأشاعرة وابن تيميَّة.."، بقلم وحدة النشر بمركز الإمام الأشعري، بالأزهر الشريف.

كتاب *"أهل القِبلة كلهم موحدون"، بقلم فضيلة الشيخ محمد زكي إبراهيم، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

كتاب "رسالة الحث على البحث" المشتهرة باسم "استحسان الخوض في علم الكلام"، بقلم الإمام أبي الحسن الأشعري (المتوفى سنة ٣٢٤ هجرية)، من إصدارات مركز الإمام الأشعري بالأزهر.

كتاب «الإمام البخاري وصحيحه»، بقلم العالم الأصولي الفقيه الدكتور عبد الغني عبد الخالق رحمه الله المتوفى (1403هـ/ 1983م)، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كتاب "شرح مشكلات الشمسية"، تأليف نجم الدين علي بن عمر بن علي الكاتبي، من إصدارات مكتب إحياء التراث الإسلامي بالأزهر.

كتاب «المواقف» للقاضي عضد الدين الإيجي، أورد فيه المؤلف شُبه الطَّاعنين على عقائد أهل السنة، ووضعها في ميزان العقل المؤيد بالنقل، فقرر العقائد تقريرًا دقيقًا لا تبقى معه شبهة لمستشبه، وفق ضوابط حاكمة، وقواعد مرعية ظهرت فيها براعة المؤلف وغزارة ملكاته ومعارفه، من إصدارات مكتب إحياء التراث بالأزهر.

كتاب "مقومات الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك من خلال 15 لغة هي (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإندونيسية، الأردية، الفارسية، التركية، اليونانية، البشتو، العبرية، الإيطالية، السواحيلية، إضافة إلى اللغة الصينية التي أضافها مركز الترجمة لهذا العام 2025)، من إصدارات مركز الأزهر للترجمة.

كتاب "من قضايا المرأة في السنة النبوية.. شُبُهات وردود"، إعداد لجنة السنة النبوية بهيئة كبار العلماء، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كتاب "الضوابط المنهجيَّة للمعرفة والنظر عند أهل السنة.. دراسة تأصيليَّة"، إعداد: وحدة التأليف بمركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف.

كتاب "رسالة في المجاز العقلي"، بقلم عبد السلام نعمة الله الريس، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

كتاب "البَهْجَةُ السَّنِيَّةُ عَلَى مَتْنِ السَّنُوسِيَّةِ"، للعلامة عيسى البراوي الشافعي (ت 1182هـ) تحقيق: أ. د. محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ. د. عبد الغفار عبد الرؤوف حسن، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

كتاب "العقائد السُّنية" للعلامة محمد بليحة الكبير، ويليه "التحفة السنية في العقائدِ السُّنِيَّة"، للعلامة أبي المعالي إبراهيم السَّقا الشافعي، ويليه "تشحيذ الرَّويَّةِ بِفَهم التحفة السنيَّة"، للعلامة محمد عياد الطنطاوي الشافعي الأحمدي، تحقيق: أ. د. محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د عبد الغفار عبد الرؤوف حسن، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

كتاب "رسالة في عصمة الأنبياء"، بقلم: محمد يونس عبد الرحمن، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

كتاب "تيسير الوصول إلى علم الأصول"، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كتاب "وثيقة أساسية في تاريخ علم الكلام.. مجرد مقالات الأشعري لابن فورك"، بقلم دانيال جيماريه، من إصدارات مركز الإمام الأشعري، بالأزهر الشريف.

كتاب «مبادئ الفنون»، لمحمد بن حسنين مخلوف، وكيل الأزهر الأسبق، من إصدارات مكتب إحياء التراث بالأزهر.

كتاب (قضايا المرأة بين الإنصاف والاعتساف)، بقلم: أ. د. عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، ورئيس المنظمة العالميَّة لخريجي الأزهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

كتاب "أوائل المؤلِّفين في السيرة النبوية"، بقلم الأستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف (1936- 2018م) أستاذ التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، عضو هيئة كبار العلماء، من سلسلة إصدارات الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر (2025م).

كتاب (المسكوت عنه في كتاب «الكامل» للمبرد)، بقلم الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، عضو هيئة كبار العلماء، من سلسلة إصدارات الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء (2025م).

كتاب "التُّحفة البهية على نظم الآجروميَّة"، بقلم أبي هادي محمد بن أحمد بن الحسن الخالدي، المعروف بالجوهري الصغير، من إصدارات مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر الشريف.

كتاب "حقائق إسلاميَّة في مُواجَهةِ حملاتِ التَّشكيكِ"، بقلم الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق (1933- 2020م)، أستاذ الفلسفةِ بكُلِّيَّةِ أصولِ الدِّينِ بجامعةِ الأزهر بالقاهرة، عضو هيئةِ كبارِ العُلماءِ، من سلسلة إصدارات الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر (2025م).

كتاب "مذكرة في علوم القرآن"، بقلم العلامة الشيخ محمود أبو دقيقة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كتاب "تدوين السنة النبوية والرد على الشبهات"، بقلم الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

كتاب "ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الأفراد والتكرير والتركيب ودلالة كل منها على حالة الراوي والمروي"، بقلم أ. د. أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر.

"هوامش على العقيدة النظامية لإمام الحرمين الجويني"، بقلم الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

كتاب "مشكلة اللغة العربية.. لماذا أخفقنا في تعليمها؟ وكيف نعلمها؟"، بقلم الشيخ الأستاذ محمد عرفة، عضو جماعة كبار العلماء بالأزهر (ت١٩٧٣م)، من إصدارات الإدارة المركزية للشئون الفنية بمشيخة الأزهر.

مشاركة الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يُذكر أن الأزهر الشريف قد شارك -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

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