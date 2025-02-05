الأربعاء 05 فبراير 2025
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أخبار مصر

التكييف والثلاجة والغسالة، قرارات حكومية جديدة بشأن كفاءة الأجهزة

التكييف
التكييف

في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات الحكومية الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة الأجهزة الكهربائية في المنازل والمصانع.

وأكد الوزير أن القرارات الجديدة تتضمن معايير إلزامية لكفاءة الطاقة في عدد من الأجهزة الكهربائية المستخدمة بشكل واسع، مثل التكييفات، والثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وذلك للحد من استهلاك الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

وأوضح المهندس محمود عصمت أن الوزارة قامت بإصدار 14 مواصفة قياسية لكفاءة الطاقة لهذه الأجهزة، تساهم في تقليل استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الأجهزة ذات الكفاءة العالية تُساهم في تقليل فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ دون التأثير على مستوى الأداء.

وأضاف أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجهات المختصة لإجراء اختبارات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، مثل هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، لضمان توافق الأجهزة المعروضة في الأسواق مع المعايير المحددة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية"، التي تُعد دليلًا للمستهلك عند شراء الأجهزة، حيث توضح مدى كفاءة الجهاز في استهلاك الكهرباء، مما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات شراء واعية توفر لهم الطاقة والتكاليف.

وتأتي هذه الجهود الحكومية في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2040، والتي تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وخفض البصمة الكربونية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة.

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