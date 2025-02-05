رئيس الوزراء: حزمة زيادة المرتبات قيد العرض على الرئيس

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إشادة رئيس الوزراء العراقي بأداء شركات التشييد المصرية ودورها البارز في جهود إعادة إعمار العراق، مؤكدًا أن هذه الشركات تمتلك خبرات كبيرة تؤهلها للمساهمة في المشروعات التنموية بالدول الشقيقة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تقدر الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالي القادم، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ القرار المناسب بما يحقق مصلحة المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لضبط الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، حيث أكد مدبولي أن تدبير احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم يمثل أولوية قصوى، مع تكثيف التنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتنظيم معارض "أهلا رمضان" وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

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