مدبولي: زيادة مرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم عقد اجتماع لمناقشة ملامح الخدمة الاجتماعية، حيث تم وضع تصور لحزمة زيادات جديدة في المرتبات والأجور، مشيرًا إلى أنها ستكون حزمة "جيدة جدًا"، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من العام المالي المقبل.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المعاشات ستشهد أيضًا زيادة جديدة، مؤكدًا أن الحزمة بالكامل سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا قريبًا.

ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة المستمرة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث أعلن رئيس الوزراء مؤخرًا عن تحقيق كشف بترولي جديد يشمل النفط والغاز في منطقة كينج مريوط بالتعاون مع شركة "بريتش بتروليم"، مما يعزز مكانة مصر في قطاع الطاقة.

كما كشف مدبولي خلال المؤتمر عن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 10.6 مليار دولار خلال عام 2024، في مؤشر على نجاح السياسات الحكومية لدعم القطاع الزراعي وتعزيز تنافسيته عالميًا.

وفي سياق متصل، تواصل الحكومة جهودها لضبط الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث أكد مدبولي أن الدولة تتابع على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار، مع استمرار التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال معارض "أهلا رمضان" لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

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