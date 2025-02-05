مدبولي: توجيهات رئاسية بتكامل أجهزة الدولة لمواجهة الأزمات ووضع سيناريوهات استباقية

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكامل أجهزة الدولة لضمان الجاهزية التامة في التعامل مع الأزمات، مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق استجابة سريعة وفعالة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة تعمل على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأزمات المحتملة، لضمان سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة عند حدوث أي طارئ.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك متابعة دورية لعمليات التدريب لكافة الجهات، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للأزمات، مؤكدًا أن سرعة التعامل مع المواقف الطارئة تلعب دورًا حاسمًا في الحد من آثارها وضمان السيطرة عليها.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستعدادات في مختلف القطاعات، حيث شهدت الفترة الأخيرة عدة تطورات مهمة، من بينها الإعلان عن كشف بترولي جديد في كينج مريوط بالتعاون مع "بريتش بتروليم"، وارتفاع الصادرات الزراعية إلى 10.6 مليار دولار خلال عام 2024.

كما أعلن مدبولي حزمة جديدة لزيادة المرتبات والمعاشات سيتم تطبيقها اعتبارًا من العام المالي المقبل، بعد عرضها على الرئيس السيسي لاعتمادها، ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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