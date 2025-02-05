مدبولي: لا مشكلات في توافر السلع ومعارض "أهلًا رمضان" مستمرة بالمحافظات

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مع متابعة مستمرة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية في الأسواق.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيقًا دائمًا مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال الشهر الكريم، موضحًا أن معارض "أهلًا رمضان" بدأت في المحافظات منذ فبراير، بالتعاون مع مجلس المحافظين، لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه راجع مع وزير المالية آليات توفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين جميع السلع الأساسية، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلات في توافر المنتجات، مطمئنًا المواطنين بأن الدولة تعمل على تلبية احتياجاتهم بشكل مستدام.

كما شدد مدبولي على الدور الحيوي لـالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيرًا إلى أنه يمثل آلية مهمة للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، حيث تسهم جهوده في توحيد وتنسيق المبادرات لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من الأسر محدودة الدخل، خاصة خلال شهر رمضان.

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