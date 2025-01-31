أخبار مصر: مصريون يزحفون على رفح، حريق يلتهم مراكب ولنشات بالسويس، ترامب يهدد دول بريكس، فاركو يستفز الأهلي بمنشور عن الزمالك

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

المصريون يزحفون على معبر رفح للرد على تهديد ترامب بتهجير سكان غزة إلى سيناء (فيديو وصور)

تصدر "معبر رفح" موقع التدوينات القصير “إكس” تويتر سابقًا، بعد زحف المصريين إلى المعبر، رفضًا لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة؛ وتأكيد وقوف مصر وشعبها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه.

النيران التهمت عددا من المراكب، حريق هائل فى قزق لبناء وإصلاح السفن بالسويس (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن السويس، من السيطرة على حريق هائل اندلع فى منطقة بناء وإصلاح السفن بمحافظة السويس.

بعد عودة الأمطار والرياح، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الجمعة 31 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد 3 ظواهر جوية منها عودة الأمطار والرياح النشطة.

لن نقف مكتوفي الأيدي وهذا ما سأفعله، أقوى تهديد من ترامب لدول "بريكس"

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" إذا قررت تلك الدول التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة الدولية.

الأوقاف تفتتح 41 مسجدا جديدا في 12 محافظة اليوم الجمعة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ٤١ مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة ٣١ من يناير ٢٠٢٥م، في مختلف المحافظات، ٢٤ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و١٧ مسجدًا صيانة وتطويرًا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك وبيراميدز ومونديال اليد

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوريات الأوروبية والدوريات العربية ومونديال اليد.

العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المتحطمة في واشنطن وإرسالهما للفحص

حادث مطار ريجان، أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة، بأنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي تحطمت في واشنطن بقرب مطار ريجان، وتسليمهما لفك التشفير وتحليل البيانات.

ابنة أحمد فؤاد نجم تكشف المسكوت عنه في سرقة تراث والدها الفاجومي وتهدد يوتيوب

كشفت نوارة، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم “الفاجومي”، تفاصيل جديدة في السطو على تراث والدها الفني.

بمنشور جر شكل، فاركو يعلن انتقال محمود جهاد لنادي الزمالك

أعلن نادي فاركو انتقال لاعبه محمود جهاد إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يسلق ضحاياه أحياء، ظاهرة طبيعية مريبة عن نهر يغلي بالأمازون يحير العلماء (فيديو)

كشف فريق من العلماء عن نهر فريد من نوعه في أعماق غابات الأمازون، حيث تصل حرارة مياهه إلى درجة الغليان، ما يجعله قادرا على سلق أي كائن حي يسقط فيه.

الطيران الأمريكية: طاقم العاملين ببرج المراقبة "لم يكن طبيعيا" وقت اصطدام الطائرتين

ذكر تقرير لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن طاقم العمل في برج مراقبة الحركة الجوية لم يكن "طبيعيًّا" وقت وقوع الاصطدام بين طائرة الركاب والمروحية العسكرية قرب واشنطن.

قبطان الطرب الخليجي وصاحب "الأماكن" لمحمد عبده، رحيل الموسيقار السعودي ناصر الصالح

توفي اليوم الجمعة الملحن السعودي الشهير ناصر الصالح الملقب بـ""قبطان الطرب الخليجي"، عن عمر يناهز 63 عامًا.

والغريب أنه كان زعلان، أمريكي ينجو من كارثة الطائرة المنكوبة بسبب كلبه

في حادثة غريبة لا تصدق، نجا الشاب الأمريكي جون مارافيلا من حادث الطائرة المنكوبة في واشنطن بسبب كلبه.

موعد قرعة ملحق الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

الدوري الأوروبي، تقام قرعة مرحلة ملحق الدوري الأوروبي اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.ت

قبل كارثة أمس بيوم، الكشف عن نجاة طائرة بأعجوبة قبل اصطدامها بمروحية بمطار ريجان

فجرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حادث الطائرة التي تحطمت في واشنطن بعد اصطدامها بمروحية عسكرية.

غرقته في البانيو بعد نجاته من البلكونة، اعترافات مثيرة لأم متهمة بقتل طفلها في المنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من حل لغز وفاة طفل يبلغ من العمر 10 أشهر داخل بانيو بمنزل أسرته بقرية مليج التابعة لدائرة المركز، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

رئيس نادي أحد السعودي: تعبت نفسيا بسبب تصرف الزمالك مع ميشالاك

أكد محمد عبد الهادي الجهني، رئيس نادي أحد السعودي، أن يعاني نفسيًا بسبب أزمة نادي الزمالك مع البولندي كونراد ميشالاك.

طلب من الصليب الأحمر لحماس بعد فوضى تسليم الرهائن في غزة

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إدخال “تحسينات” على أمن عمليات تسليم الرهائن المحتجزين لدى “حماس” في غزة، وذلك بعد الفوضى التي سادت تسلَّمها عددًا من هؤلاء الرهائن، الخميس، في إطار عملية تبادل بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

خاص، مشاهد جديدة من تصوير مسلسل حكيم باشا على طريقة فيلم راست لـ أليك بالدوين (فيديو)

حصلت فيتو على مقطع فيديو خاص من كواليس تصوير مشاهد جديدة من مسلسل حكيم باشا الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان استعدادًا لعرضه في رمضان 2025.

مدرب الأرجنتين يفجر مفاجأة عن مشاركة ميسي في كأس العالم 2026 وانتقاله إلى برشلونة

كشف ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني أمس الخميس، موقف النجم ليونيل ميسي من المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026.

بعد مقتل العراقي حارق المصحف في السويد، شريكه يطل مرعوبا "أنا التالي"

في ظل التحقيقات الجارية بشأن مقتل اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي حرق نسخة من القرآن الكريم بالرصاص الحي، حين أطلق رجل النار عليه في جنوب ضواحي ستوكهولم أمس الخميس، أطل شريكه مرعوبًا.

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