الطيران الأمريكية: طاقم العاملين ببرج المراقبة "لم يكن طبيعيا" وقت اصطدام الطائرتين

حادث مطار ريجان، ذكر تقرير لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن طاقم العمل في برج مراقبة الحركة الجوية لم يكن "طبيعيًّا" وقت وقوع الاصطدام بين طائرة الركاب والمروحية العسكرية قرب واشنطن.



وقال مسؤولون إن الاصطدام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة تابعة لشركة "أمريكان إير لاينز" قادمة من كانساس أدى إلى مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 67 على متن الطائرتين.

وجاءت تصريحات المسؤولين أثناء فحص تصرفات الطيار العسكري بعد أسوأ كارثة طيران في البلاد منذ جيل.

وأضاف المسؤولون أنه تم انتشال ما لا يقل عن 28 جثة من المياه الجليدية لنهر بوتوماك بعد أن حلقت المروحية على ما يبدو في مسار الطائرة في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن.

وكانت الطائرة تقل 60 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم. وكان على متن المروحية ثلاثة جنود.

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