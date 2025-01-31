مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك وبيراميدز ومونديال اليد
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوريات الأوروبية والدوريات العربية ومونديال اليد.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
الإسماعيلي ضد طلائع الجيش - 4 مساءً - Ontime sports 2
الجونة ضد حرس الحدود - 4 مساءً - Ontime sports 1
بيراميدز ضد الزمالك - 7 مساءً - Ontime sports 1
نصف نهائي مونديال اليد
الدنمارك ضد البرتغال - 9:30 مساءً - Ontime sports
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
ليجانيس ضد رايو فاليكانو - 10 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
فيردر بريمن ضد ماينز - 9:30 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
مونبيليه ضد لانس - 9:45 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
بارما ضد ليتشي - 9:45 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
الفيحاء ضد التعاون - 3:45 مساءً - SSC EXTRA 1 HD
الهلال ضد الأخدود - 5:15 مساءً - SSC 1 HD
الاتفاق ضد الشباب - 7 مساءً - SSC EXTRA 1 HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري
أم صلال ضد الدحيل - 3:30 مساءً
الوكرة ضد الشحانية - 5:45 مساءً
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي
الشارقة ضد دبا الحصن - 3:15 مساءً - AD Sports.
عجمان ضد الوحدة - 3:15 مساءً - AD Sports.
الجزيرة ضد بني ياس - 6 مساءً - AD Sports.
النصر الإماراتي ضد العروبة - 6 مساءً - AD Sports.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا