مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك وبيراميدز ومونديال اليد

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوريات الأوروبية والدوريات العربية ومونديال اليد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش - 4 مساءً - Ontime sports 2

الجونة ضد حرس الحدود - 4 مساءً - Ontime sports 1

بيراميدز ضد الزمالك - 7 مساءً - Ontime sports 1

نصف نهائي مونديال اليد

الدنمارك ضد البرتغال - 9:30 مساءً - Ontime sports

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ليجانيس ضد رايو فاليكانو - 10 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد ماينز - 9:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

مونبيليه ضد لانس - 9:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

بارما ضد ليتشي - 9:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفيحاء ضد التعاون - 3:45 مساءً - SSC EXTRA 1 HD

الهلال ضد الأخدود - 5:15 مساءً - SSC 1 HD

الاتفاق ضد الشباب - 7 مساءً - SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

أم صلال ضد الدحيل - 3:30 مساءً

الوكرة ضد الشحانية - 5:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

الشارقة ضد دبا الحصن - 3:15 مساءً - AD Sports.

عجمان ضد الوحدة - 3:15 مساءً - AD Sports.

الجزيرة ضد بني ياس - 6 مساءً - AD Sports.

النصر الإماراتي ضد العروبة - 6 مساءً - AD Sports.

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