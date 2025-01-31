قبطان الطرب الخليجي وصاحب "الأماكن" لمحمد عبده، رحيل الموسيقار السعودي ناصر الصالح

توفي اليوم الجمعة الملحن السعودي الشهير ناصر الصالح الملقب بـ""قبطان الطرب الخليجي"، عن عمر يناهز 63 عامًا.



وفاة الملحن ناصر الصالح

وقد توفي ناصر الصالح بعد أن عاني خلال السنوات الأخيرة، من مشاكل صحية، حيث أجرى عملية قسطرة في القلب في يناير 2022، وفي فبراير 2024، انسحب من مقابلة إذاعية بسبب شعوره بالاكتئاب والإرهاق.

ونعى العديد من الموسيقيين والشعراء والفنانين الملحن السعودي الشهير، معربين عن تعازيهم لعائلته، داعين له بالرحمة ولمحبيه بالصبر والسلوان.

يُعتبر الصالح من أبرز الملحنين في الساحة الفنية الخليجية والعربية إذ نشأ في أسرة فنية؛ إذ كان والده يمتلك شركة إنتاج فني، مما أتاح له فرصة الاحتكاك المبكر بالفنانين، وتأثر بالفنان الشعبي عيسى الأحسائي.

أبرز أعمال الملحن السعودي ناصر الصالح

بدأ ناصر الصالح مسيرته الفنية كعازف ومطرب، لكنه سرعان ما اتجه إلى التلحين، حيث وجد شغفه الحقيقي. قدم خلال مسيرته العديد من الألحان المميزة التي تعاون فيها مع كبار الفنانين في العالم العربي، مثل محمد عبده، نوال الكويتية، وأحلام. من أبرز أعماله أغنية “الأماكن” التي غناها فنان العرب محمد عبده، التي تُعتبر من العلامات الفارقة في مسيرته الفنية.

في السنوات الأخيرة، عانى الصالح من مشاكل صحية، إذ أجرى عملية قسطرة في القلب في يناير 2022. وفي فبراير 2024، انسحب من مقابلة إذاعية بسبب شعوره بالاكتئاب والإرهاق.

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