النيران التهمت المراكب واللنشات، حريق هائل في قزق لبناء وإصلاح السفن بالسويس (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن السويس، من السيطرة على حريق هائل اندلع فى منطقة بناء وإصلاح السفن بمحافظة السويس.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن السويس تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى قزق حسانى لبناء وإصلاح السفن، وعلى الفور انتقل مدير الأمن وقيادات الحماية المدنية و12 سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردون فى محيط الحريق ومنع امتدادها إلى المراكب صيد واللنشات التى لم تطُلها النيران الموجودة داخل القزق.

كما دفعت شركة السويس لتصنيع البترول وشركة النصر للبترول بعناصر إدارة مكافحة الحرائق والذين استعانوا بمعدات ومدافع مياه بعيدة المدى، بالإضافة إلى الاستعانة بلوادر لفتح مجال وسط ركام آثار الحريق، لتيسير مهمة رجال الحماية المدنية والسيطرة على النيران.

والتهمت النيران عددا من مراكب ولنشات تعمل بحرف الصيد ونشاط النزهة، وتم السيطرة الحريق، وتجرى عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

حريق فى قزق لبناء وإصلاح السفن بالسويس

من جانبه أكد مصدر طبي، أن الحريق الذي اندلع في قزق بناء وإصلاح السفن بمنطقة عتاقة لم يسفر عن خسائر بشرية، فيما أصيب شخص بجرح سطحى وتم اسعافه بموقع الحريق، وتتواجد فرق الإسعاف فى موقع البلاغ.

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