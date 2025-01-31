الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

لن نقف مكتوفي الأيدي وهذا ما سأفعله، أقوى تهديد من ترامب لدول "بريكس"

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" إذا قررت تلك الدول التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة الدولية.

 

رسوم جمركية بنسبة 100% 

وكتب ترامب على منصته "ثروث سوشيال": "إن فكرة أن دول البريكس تحاول الابتعاد عن الدولار، بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب، قد انتهت. سنطلب التزامًا من هذه الدول المعادية على ما يبدو بأنها لن تخلق عملة جديدة للبريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي العظيم، وإلا فإنها ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100 بالمئة، ويجب أن تتوقع وداعًا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع".

وأضاف: "ابحثوا عن دولة غبية أخرى، لا فرصة على الإطلاق لاستبدال دول "بريكس" الدولار الأمريكي بعملة أخرى في التجارة الدولية أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تقول مرحبًا بالرسوم الجمركية، ووداعًا لأمريكا!"


وظلت المناقشات حول ظهور أداة دفع واحدة لأعضاء "بريكس" مستمرة منذ عدة سنوات، وعلى سبيل المثال، تم تقديم اقتراحات مفادها أن مثل هذه العملة يمكن دعمها ليس فقط بالذهب، بل وأيضا بمجموعات أخرى من السلع، وخاصة المعادن الأرضية النادرة والأراضي.

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