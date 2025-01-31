والغريب أنه كان زعلان، أمريكي ينجو من كارثة الطائرة المنكوبة بسبب كلبه

في حادثة غريبة لا تصدق، نجا الشاب الأمريكي جون مارافيلا من حادث الطائرة المنكوبة في واشنطن بسبب كلبه.

وكان مارافيلا يستعد للصعود على متن رحلة الخطوط الجوية رقم 5342 التي اصطدمت فجرًا بمروحية عسكرية وسقطت في نهر بوتوماك قرب مطار رونالد ريجان الوطني بواشنطن.

لكن سلطات المطار في ويتشيتا، كانساس، منعته من الصعود للطائرة بسبب "حجم كلبه"، حيث أبلغوه بأن الكلب لا يمكن أن يرافقه في الرحلة.

وبعد منعه، عبّر الشاب الحائز على الميدالية البرونزية للناشئين في التزلج على الجليد عن استيائه عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام"، ناشرًا صورة من مطار ويتشيتا وكتب: "لم يسمح لي بالصعود إلى الطائرة، أخرجوني من كانساس أرجوكم".

وأشار مارافيلا إلى أن 14 متزلجًا على الجليد كانوا على متن الطائرة، بينهم مدربون وأولياء أمور، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم واصفًا الحادثة بالمأساة.

وكانت روسيا قد أعلنت أن من بين الضحايا المدربين الروسيين فاديم نوموف ويفجينيا شيشكوفا، بطلي العالم السابقين في التزلج على الجليد، بالإضافة إلى إينا فوليانسكايا، وهي متزلجة بارزة سابقة تنافست باسم الاتحاد السوفيتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.