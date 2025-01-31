الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

طلب من الصليب الأحمر لحماس بعد فوضى تسليم الرهائن في غزة

المحتجزة الإسرائيلية
المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود، فيتو

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إدخال “تحسينات” على أمن عمليات تسليم الرهائن المحتجزين لدى “حماس” في غزة، وذلك بعد الفوضى التي سادت تسلَّمها عددًا من هؤلاء الرهائن، الخميس، في إطار عملية تبادل بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبوليارتش، إن الأحداث التي شهدتها عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين في غزة أمس تؤكد أهمية التزام جميع الأطراف بتعهداتهم، وضمان إجراء العمليات بطريقة آمنة وكريمة.

وأضافت سبوليارتش، في بيان نشره الصليب الأحمر: «نشعر بالارتياح لعودة المزيد من الأشخاص بأمان إلى ديارهم»، لكنها حثت المعنيين على تحسين عمليات تسليم المحتجزين في المستقبل.

وأضافت، وفقًا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يجب ضمان أمن هذه العمليات، ونحن نحضّ على تحسينها في المستقبل».

وأكدت  أنها "لا تتحكم في وقت الإفراج أو المكان أو البيئة المحيطة لكل عملية".

وواجه عناصر من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، الخميس، صعوبة في السيطرة على مئات الأشخاص الذين احتشدوا لمتابعة مجريات تسليم رهينتين إسرائيليين وخمس رهائن تايلانديين، في عملية سادتها فوضى عارمة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما اعتبرها «مشاهد صادمة» عند إطلاق سراح الرهائن، مضيفًا: «أطالب بأن يحرص الوسطاء على عدم تكرار هذه المشاهد المروعة وأن يضمنوا سلامة رهائننا».

وسهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل ثلاثة محتجزين إسرائيليين وخمسة تايلانديين من مواقع متعددة في غزة إلى السلطات الإسرائيلية. وسهلت أيضًا إطلاق سراح ونقل 75 أسيرًا من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية إلى غزة والضفة الغربية.

وبلغ مجموع من تم إطلاق سراحهم أمس 110 فلسطينيين.

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