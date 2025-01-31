العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المتحطمة في واشنطن وإرسالهما للفحص

حادث مطار ريجان، أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة، بأنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي تحطمت في واشنطن بقرب مطار ريجان، وتسليمهما لفك التشفير وتحليل البيانات.



ونقلت قناة "ABC" عن مصادر أنه تم إرسال الصندوقين الذين يحملان البيانات الخاصة بالطائرة إلى المجلس الوطني لسلامة النقل لفحصهما وتحليلهما، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحديد أسباب الحادث.

اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية

يأتي هذا بعد أيام من إعلان هيئة الطيران الأمريكية عن اصطدام طائرة ركاب من طراز "بومباردييه سي آر جيه 700" بمروحية عسكرية من طراز "سيكورسكي إتش-60" فوق نهر قريب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، مما أسفر عن سقوط الطائرتين في المياه، وانشطار الطائرة المدنية التي كانت تحمل 64 شخصا إلى قسمين، بينما لقي 3 أفراد من طاقم المروحية العسكرية حتفهم.

ضحايا الطائرة المنكوبة في واشنطن

وذكرت قناة "Channel2 NOW" اليوم الخميس، أنه تم التعرف على هوية ثلاثة ضحايا هم مدربون رياضيون من أصول روسية في الحادث وثمانية أمريكيين من رياضيي التزحلق الفني على الجليد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تحطم الطائرتين يشكل مأساة حقيقية، مشيرا إلى عدم وجود ناجين من الحادث، وأن "المهمة حاليا تحولت إلى البحث عن الجثث".

وكان ترامب قد أعرب عن أسفه لمصرع مواطنين روس بحادثة الطائرتين، مؤكدا أنه لم يبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموضوع وأن بلاده ستساعد بإرسال الجثامين لروسيا.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية التحليل بعض الوقت قبل الإعلان عن النتائج النهائية، والتي ستسهم في توضيح ملابسات الحادث.

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