ابنة أحمد فؤاد نجم تكشف المسكوت عنه في سرقة تراث والدها الفاجومي وتهدد يوتيوب

كشفت نوارة، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم “الفاجومي”، تفاصيل جديدة في السطو على تراث والدها الفني.

السطو على تراث الشاعر أحمد فؤاد نجم

وقالت نوارة أحمد فؤاد نجم على فيس بوك: “الجديد في قضية السطو على تراث أبويا: تواصلت مع الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين ورحب بشدة بأنه يساعدنا ووصلني بالدكتور حسام لطفي محامي الجمعية”.



وأضافت: "الدكتور حسام لطفي طلب منها إدراج الناقص من شغل والدها في الجمعية، وما كانش فيه حاجات كتير ناقصة، الأستاذ أشرف السرخوجلي بعت لي قائمة بشغل أبويا فيه حوالي 245 أغنية، وأنا زودت عليهم لحد ما بلغوا 309 أغنية".



وتابعت: "الدكتور حسام لطفي تواصل مع شريف منتصر اللي قال له نفس الكلام اللي قاله لولاء صادق صديقتي: إن واحدة من ورثة الشيخ إمام وقعت للأستاذة سحر المنسترلي (صاحبة شركة مون ساوند) على إن الشيخ امام منتج! وإنهم حيقدموا المستند ده في المحكمة، ولما سألت هو الشيخ إمام منتج إزاي يا جماعة منتج من أنهي اتجاه".



واستطردت: "أنا لا حشهِّد ولا أشهد اللي يعرفوا أبويا أنا بشهدكم أنتم يا أبناء الوطن الغالي والحطابين في الجبال والعجائز حول نار المدفئة... الشيخ إمام منتج؟

قُل بحق ربنا شهادة تشهد بيها أمام الله وإن شا لله تعمى بعينيك يا اللي تكذب، الشيخ إمام منتج؟ قالوا لي لا يعني يملك الماستر بتاع التسجيلات طبعًا هو الماستر بتاع التسجيلات ده بتاعي أنا، أو للدقة هو بتاع مامتي".



وواصلت نوارة حديثها: "والأستاذ سيد عنبة أخده منها - بما في ذلك أسطوانة فرنسا - عشان يعمله ديجيتال والشرايط الأصلية عندي كلها الحمد لله وحقدمها في المحكمة بس عندي شوية تساؤلات:

1- هو أنا لو قاعدة بغني وواحد قاعد سجل لي صوتي الجميل ده هل من حقه لأنه جاب شريط ومسجل إنه يبيع شغلي على إنه بتاعه؟

2- فين العقد اللي أبويا وقع فيه لإمام على أنه السبكي بتاعه يعني؟ هم كانوا لاقيين ياكلوا عشان يبقوا منتجين؟

3- الوريثة اللي الأستاذ شريف منتصر بيقول إنها وقعت على ده هل هي تعرف الوضع القانوني اللي هم حطوها فيه؟ هي الله يرحمها عمومًا، بس دي ست غلبانة وهم عارفين إنها ست غلبانة، بأي ضمير وأي أخلاق سمحت لهم أنهم يمضوا الست على كلام زي ده؟

هي سحر المنسترلي تعرف إن الشيخ إمام منتج؟

هو شريف منتصر يعرف إن الشيخ إمام منتج؟

هو أي حد معدي في الشارع لو قلت له الشيخ إمام منتج حيكون رده إيه؟

عمومًا أنا بعت لليوتيوب عريضة الدعوى اللي أنا رافعاها ولو اليوتيوب ما استجابش أنا حقاضي اليوتيوب كمان وأنا ورا حق أبويا وحجيبه إن شاء الله.

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