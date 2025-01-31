بعد مقتل العراقي حارق المصحف في السويد، شريكه يطل مرعوبا "أنا التالي"

في ظل التحقيقات الجارية بشأن مقتل اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي حرق نسخة من القرآن الكريم بالرصاص الحي، حين أطلق رجل النار عليه في جنوب ضواحي ستوكهولم أمس الخميس، أطل شريكه مرعوبًا.

رعب شريك حارق القرآن في السويد

وفي تغريدة على حسابه في منصة إكس أمس الخميس، شارك سلوان نجم مقالًا حول مقتل موميكا.

وكتب معلقًا: "أنا التالي"، في إشارة إلى مخاوفه الكبيرة من أن يتعرض لنفس مصير زميله.



نجم يشارك موميكا بحرق نسخة من القرآن

وكان نجم، شارك موميكا في بعض الاحتجاجات، واتهم أيضًا من قبل القضاء السويدي بحرق نسخة من القرآن الكريم، في القضية التي كان من المقرر أن يتم البت فيها أمس. ومن المقرر الآن أن يصدر الحكم في حقه يوم 3 فبراير المقبل.

وكانت السلطات السويدية أعلنت أمس توقيف خمسة أشخاص ضالعين في مقتل موميكا البالغ من العمر 38 عامًا.

وأكد المدعي راسموس أومان فتح تحقيق في مقتل اللاجئ العراقي، قائلًا "نحن في المراحل المبكرة جدا... هناك الكثير من جمع المعلومات.. وقد أوقفنا خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في الجريمة"، وفق ما نقلت فرانس برس.

أتى ذلك، بعدما أعلنت محكمة في ستوكهولم كان يفترض أن تصدر حكمها اليوم في شكوى رُفعت ضد موميكا، وهو عراقي، لاتهامه بالتحريض على الكراهية، أنها أرجأت قرارها حتى الثالث من فبراير بسبب وفاة المتهم.

فيما أوضحت الشرطة في بيان أنه تم استدعاؤها بعد حادث إطلاق نار في مبنى كان يقيم فيه موميكا في سودرتاليي بضاحية ستوكهولم. وعند وصول الشرطة إلى المبنى وجدت "رجلا مصابا بالرصاص جرى نقله إلى المستشفى"، قبل أن تعلن لاحقا مقتله وفتح تحقيق في جريمة القتل.



بث مباشر لمقتل حارق القرآن الكريم

علمًا أن موميكا كان على مواقع التواصل الاجتماعي عند إطلاق النار عليه وقد صوّرت جريمة قتله.

إغلاق بث المدعو سلوان موميكا على تيك توك قبيل مقتله. https://t.co/cMGycWJvyh pic.twitter.com/0NSNwv18ER — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) January 30, 2025

في حين بينت بعض المعلومات أن المهاجم تمكن من دخول المبنى من السطح.

الادعاء السويدي يوجه اتهامات لحارق القرآن وشريكه

يذكر أن الادعاء السويدي كان وجه لحارق القرآن الذي أثار موجة غضب في السويد والعديد من البلدان العربية قبل سنتين، مع شريكه سلوان نجم في أغسطس الماضي تهمة "التحريض ضد مجموعة عرقية" أربع مرات خلال صيف 2023.

وبحسب البيان الاتهامي، فإن المتهمَين دنسا المصحف وأطلقا تصريحات مهينة للمسلمين، وجرت إحدى هذه الوقفات أمام مسجد في ستوكهولم.

فيما أثر سلوك المتهَمين على العلاقات بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط لا سيما العراق في صيف 2023.

إذ هاجم متظاهرون عراقيون في يوليو من العام نفسه، السفارة السويدية في بغداد مرتين، ما أدى في المرة الثانية إلى اندلاع حريق في حرم المبنى.

ما دفع جهاز الاستخبارات السويدي (سابو) في أغسطس من ذلك العام إلى رفع مستوى التهديد إلى أربع درجات على سلم من خمس درجات بعد أن جعل حرق القرآن هذا البلد "هدفا ذو أولوية".

بينما نددت الحكومة السويدية بتدنيس المصحف، مشيرة في الوقت نفسه الى أن القانون السويدي يحمي حرية التعبير والتجمع.

"لا أريد الإضرار بالسويد"

وكان موميكا أكد في حديث مع صحيفة أفتونبلات في أبريل 2023 أنه لم يكن يقصد أبدا أن يتسبب حرقه للقرآن في أي مشكلة للسويد. وقال: "لا أريد الإضرار بهذا البلد الذي استقبلني وحافظ على كرامتي".

علما أن الرجل كان أقام في السويد منذ 2018، لكن وكالة الهجرة السويدية ألغت في نوفمبر 2023 تصريح إقامته مشيرة إلى معلومات كاذبة في طلبه الأصلي.

غير أنه حصل على تصريح مؤقت إذ قالت الوكالة إن هناك "عائقا أمام تنفيذ" الترحيل إلى العراق.

إلا أنه غادر السويد في مارس 2024 ليطلب اللجوء في النرويج. ثم بعد عدة أسابيع رحلته النرويج مجددا إلى السويد.

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