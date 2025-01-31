بعد عودة الأمطار والرياح، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الجمعة 31 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد 3 ظواهر جوية منها عودة الأمطار والرياح النشطة.

حالة الطقس اليوم الجمعة 31 يناير 2025

وقالت هيئة الأرصاد في بيان، اليوم يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أمطار ورياح وشبورة مائية

وأشارت أن طقس اليوم يشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما يشهد بحسب بيان الأرصاد نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية تكون كثيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وشمال الصعيد.

طقس غدا السبت 1 فبراير حتى الأربعاء 5 فبراير 2025

ولفتت الأرصاد الجوية أن طقس غدًا السبت 1 فبراير حتى الأربعاء 5 فبراير 2025 يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 31 يناير 2025

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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