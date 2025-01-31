غرقته في البانيو بعد نجاته من البلكونة، اعترافات مثيرة لأم متهمة بقتل طفلها في المنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من حل لغز وفاة طفل يبلغ من العمر 10 أشهر داخل بانيو بمنزل أسرته بقرية مليج التابعة لدائرة المركز، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

بدأت الواقعة بتلقى الرائد محمد مغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية، باستقبال المستشفى التعليمي للطفل أحمد.ع.ح 10 أشهر جثة هامدة وادعت والدته “أسماء. ع. م” 38 عامًا، سقوطه داخل البانيو ووفاته.

اعتراف الأم بقتل طفلها في المنوفية

ولعدم معقولية الواقعة تمت مناقشة الأم حيث اعترفت بملئها للبانيو وإغراق الطفل بداخله بغرض التخلص منه، مضيفة أنها حاولت التخلص منه قبل ذلك وألقته من البلكونة إلا أنه لم أصيب بعدة إصابات ولم يتوف.

تم التحفظ على الأم وتضمين اعترافتها بمحضر رسمى وإخطار النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

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