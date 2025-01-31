الدوري الأوروبي، تقام قرعة مرحلة ملحق الدوري الأوروبي اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

وأسدل الستار على مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025، في النسخة الأولى بالنظام الحديث، وتم الكشف عن الأندية التي تأهلت لملحق دور الـ16.

موعد قرعة ملحق الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

وتقام قرعة مرحلة ملحق الدوري الأوروبي اليوم الجمعة 31 يناير الساعة 1 ظهرًا، وتنقل القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

الأندية المتأهلة لملحق الدوري الأوروبي 2025

بودو/جليمت

أندرلخت

ستيوا بوخارست

أياكس أمستردام

ريال سوسييداد

جالطة سراي

روما

فيكتوريا بلزن

فرينكفاروزي

بورتو

إي زد آلكمار

ميتييلاند

سانت جيلواز

باوك سالونيكا

تفينتي أنشخيده

فنربخشه



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قد قام بتغيير نظام الدوري الأوروبي على غرار بطولة دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

يذكر أن أصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 (خروج المغلوب).



وسيكون نظام القرعة، بأن يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقًا.

كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضًا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.

وستقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي الخميس الموافق 13 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يوم الخميس الموافق 20 من الشهر ذاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.