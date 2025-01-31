رئيس نادي أحد السعودي: تعبت نفسيا بسبب تصرف الزمالك مع ميشالاك

أكد محمد عبد الهادي الجهني، رئيس نادي أحد السعودي، أن يعاني نفسيًا بسبب أزمة نادي الزمالك مع البولندي كونراد ميشالاك.



وقال الجهني، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "تعبت نفسيًّا من موضوع ميشالاك مع الزمالك، وأتلقى يوميًّا 40 اتصال من الإعلام المصري والمقربين من النادي، والموضوع أصبح مؤذيًا".



وتابع: "راتب اللاعب مليون و800 ألف دولار سنويًّا، وأنا تكلفت بـ600 ألف دولار من راتبه سنويًّا بعد انتقاله للزمالك والباقي يدفعه الزمالك واللاعب تنازل عن مبلغ كبير للانتقال للفريق الأبيض".

نادي أحد ليس طرفًا في أزمة الزمالك وميشالاك

وأوضح: "نادي أحد ليس طرف في أزمة الزمالك واللاعب، وميشالاك هو من يرفض فسخ عقده مع الزمالك، ونحن تعبنا من هذا الأمر، واللاعب لم يحصل على مستحقاته مع الزمالك".



وشدد: "الزمالك طلب فسخ عقد إعارة اللاعب ونحن نوافق، لكن هناك إمور مالية تعرقل الأمر وهي سداد مستحقات اللاعب خاصة وأنه تنازل عن مبلغ مالي كبير، ومن سيعوض اللاعب عن باقي مستحقاته في الموسم الحالي".



وواصل: "نادي أحد ساهم في صفقة ميشالاك، وليس من المعقول أن نفعل ذلك ونتعرض للسباب، وأنا منذ 3 أيام أتواصل مع اللاعب ووكيله، من أجل حل الأمر وهذا ليس دوري".



وأكمل: "ميشالاك لا يلعب في الزمالك، ويتعرض للانتقادات ويتعرض للسباب، وهناك تعاقد وعقد ويجب أن يلتزم الزمالك ببنود العقد وكرهت الكرة بسبب هذا الأمر".



وزاد: "جوميز، أثناء تدريب الزمالك، تحدث معي من أجل التعاقد مع ميشالاك، قبل بطولة السوبر، وقبل أن أتلقى عرض رسمي لضمه اللاعب تم تسريب الخبر في وسائل الإعلام المصرية وهذا شيء لم أرَ في حياتي".



وأتم: "أزمة الزمالك مع ميشالاك لن تنتهي لأن الإدارة لا تسعي لدفع مستحقات اللاعب، والوضع صعب جدًّا، ونحن نعشق تراب مصر، وما يحدث معنا لا يصح".

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