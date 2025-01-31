الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

بمنشور جر شكل، فاركو يعلن انتقال محمود جهاد لنادي الزمالك

محمود جهاد، فيتو
محمود جهاد، فيتو

أعلن نادي فاركو انتقال لاعبه محمود جهاد إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر نادي فاركو بيانًا رسميًّا وجه خلاله الشكر إلى محمود جهاد معلنًا انتقاله إلى نادي الزمالك.

 

وكتبت صفحة فاركو: "العلاج السحري من فخر الإسكندرية لملوك إفريقيا والأكثر تتويجًا في القرن العشرين.. شكرًا محمود جهاد".

 

ولم تعلن إدارة القلعة البيضاء تفاصيل الصفقة بشكل رسمي حتى الآن بينما أعلنت قناة النادي إتمام 4 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية بضم ثنائي أجنبي ولاعبين مصريين.


يذكر أن  محمود جهاد خطف الأنظار هذا الموسم مع فاركو بعدما شارك اللاعب صاحب الـ 23 عامًا خلال 9 مباريات وسجل هدفين بالدوري المصري.

وانضم لاعب الوسط إلى فاركو قادمًا من نادي النجوم في صيف 2021.

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