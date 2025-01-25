أخبار الحوادث اليوم: الإفراج عن 4466 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل.. توزيع الورد والحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة.. وضبط شخص أثناء محاولة خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بالسويس

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

عقد قطاع الحماية المجتمعية، لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

أعلنت النيابة العامة عن فتح باب التقدم لبرنامج "ماجستير الملكية الفكرية"، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" .

حرصت وزارة الداخلية، على تطوير الخدمات الجماهيرية بقطاع الأحوال المدنية عبر اتاحة خدمة الترجمة لـ 25 لغة لتسهيل والتيسير على المواطنين من خلال 64 مقرا على مستوى الجمهورية.

أصيب 8 طلاب بجامعة الأزهر، يحملون جنسية دولة ماليزيا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري جنوب محافظة بورسعيد.

أسفر حادث اصطدام أتوبيس بالرصيف على طريق الغردقة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، عن إصابة 21 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى غارب المركزى، لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية تخصصا فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.



شهدت طريق سوهاج أسيوط أمام شطورة بطهطا بسوهاج، حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ونتج عن مصرع ربة منزل وإصابة 9 من مستقلى السيارتين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بقيام مجموعة من الأهالى بضبط شخص حال محاولته خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بمحافظة السويس.



قام ضباط من جميع أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بتوزيع الورود واعلام مصر والشيكولاتة على المواطنين بميدان التحرير احتفالا بعيد الشرطة الـ73.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.