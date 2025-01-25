أخبار الحوادث اليوم: الإفراج عن 4466 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل.. توزيع الورد والحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة.. وضبط شخص أثناء محاولة خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بالسويس
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
تفاصيل الإفراج عن 4466 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة (فيديو وصور)
عقد قطاع الحماية المجتمعية، لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
بعد إعلان النيابة العامة، أوراق الالتحاق ببرنامج ماجستير الملكية الفكرية
أعلنت النيابة العامة عن فتح باب التقدم لبرنامج "ماجستير الملكية الفكرية"، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق.
القبض على مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج فى الدقهلية بتهمة النصب (صور)
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" .
الداخلية: إتاحة خدمة الترجمة لـ 25 لغة وتطوير وإنشاء 568 مقر أحوال مدنية (صور)
حرصت وزارة الداخلية، على تطوير الخدمات الجماهيرية بقطاع الأحوال المدنية عبر اتاحة خدمة الترجمة لـ 25 لغة لتسهيل والتيسير على المواطنين من خلال 64 مقرا على مستوى الجمهورية.
إصابة 8 طلاب ماليزيين بجامعة الأزهر في انقلاب أتوبيس ببورسعيد
أصيب 8 طلاب بجامعة الأزهر، يحملون جنسية دولة ماليزيا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري جنوب محافظة بورسعيد.
إصابة 21 شخصا إثر اصطدام أتوبيس برصيف طريق رأس غارب
أسفر حادث اصطدام أتوبيس بالرصيف على طريق الغردقة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، عن إصابة 21 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى غارب المركزى، لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.
سقوط عنصرين إجراميين للاتجار بالأسلحة النارية في القليوبية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية تخصصا فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وزير الداخلية مهنئا السيسي بالإسراء والمعراج: النصر دائمًا حليف للعمل الجاد المخلص
بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.
بالأسماء، مصرع ربة منزل وإصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص بسوهاج (صور)
شهدت طريق سوهاج أسيوط أمام شطورة بطهطا بسوهاج، حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ونتج عن مصرع ربة منزل وإصابة 9 من مستقلى السيارتين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.
الأمن يكشف ملابسات فيديو ضبط شخص أثناء محاولة خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بالسويس
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بقيام مجموعة من الأهالى بضبط شخص حال محاولته خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بمحافظة السويس.
مديرية أمن القاهرة توزع الورد والحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة الـ73
قام ضباط من جميع أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بتوزيع الورود واعلام مصر والشيكولاتة على المواطنين بميدان التحرير احتفالا بعيد الشرطة الـ73.
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