السبت 25 يناير 2025
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حوادث

إصابة 21 شخصا إثر اصطدام أتوبيس برصيف طريق رأس غارب

إصابة 21 شخصا إثر
إصابة 21 شخصا إثر اصطدام أتوبيس برصيف طريق رأس غارب

 أسفر حادث اصطدام أتوبيس بالرصيف على طريق الغردقة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر،  عن إصابة 21 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى غارب المركزى، لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد باصطدام أتوبيس بالرصيف بطريق الغردقة رأس غارب وتحديدًا أمام منطقة وادى داره شمال محافظة البحر الأحمر.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى، لتلقى العلاج والإسعافات الأولية.

 

وكشف مصدر طبي أن الإصابات جاءت ما بين كدمات وسحجات متفرقة، وجار استكمال الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدا نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى للتعامل الفورى مع وصول الحالات.

وأضاف المصدر أن فور الانتهاء من الفحوصات الطبية غادر عدد من المصابين المستشفى  خاصةً وأن معظم الإصابات متوسطة، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وقوع الحادث.

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محافظة البحر الاحمر الأجهزة الأمنية بطريق الغردقة
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