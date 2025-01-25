مديرية أمن القاهرة توزع الورد والحلوى على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة الـ73

قام ضباط من جميع أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بتوزيع الورود واعلام مصر والشيكولاتة على المواطنين بميدان التحرير احتفالا بعيد الشرطة الـ73.

ولقى الامر استحسان الأهالى وقاموا الشكر للضباط لما يبذلونه من جهود وتضحيات لرفعة شأن الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصرى.

ويأتى ذلك فى إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ73 وفى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة العمل على تعظيم الدور الاجتماعى للمؤسسة الأمنية لبناء جسور الثقة والتعاون بينهم وبين الجمهور، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والتفاعلية مع كافة المنظمات التى تقدم خدمات للمواطنين، والمشاركة الإيجابية بين أجهزة الأمن والمواطنين.

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