بالأسماء، مصرع ربة منزل وإصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص بسوهاج (صور)

شهدت طريق سوهاج أسيوط أمام شطورة بطهطا بسوهاج، حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ونتج عن مصرع ربة منزل وإصابة 9 من مستقلى السيارتين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص ه م ج رقم ٦٥١٢ وسيارة ميكروباص ه د ج رقم ٩٧٦٨ على طريق سوهاج اسيوط امام قرية شطورة بمركز طهطا.

ونتج عن مصرع بخيتة محمد السيد إسماعيل ٦٥عاما ربة منزل، وعمر خالد محمود فراج ا ١٨ عاما، ومحمود قلشة محمد أبوشوشة 60 عاما، وأحمد حسن غريب ٣٥ عاما، وعلى أحمد محمد سلمان ٥٠ عاما، وعمر محمد محمد يونس ٤٦ عاما، وعلى محمود مهران ٤٣ عاما، ورسمية محمد عسكر ٥٠ عاما شطورة، وهانم محمد محمود ٣٧ عاما، وأحمد محمد ابوالقاسم ٧٠ سنة شطورة، وتم تحويل المصابين الى مستشفى سوهاج الجامعى بواسطة الإسعاف، وتم وضع جثة المتوفية بمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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