مصرع شاب أسفل عجلات سيارة في البساتين

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات سيارة فى منطقة البساتين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وجار العرض على النيابة العامة.

ضبط قائد سيارة لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة (أحد الأشخاص) بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (موظف - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة ملكه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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