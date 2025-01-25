رسائل وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. إرساء شعار دولة القانون.. تطوير أساليب التدريب والتسليح.. والعمل المتواصل على منع الجريمة قبل وقوعها

يحتفل الشعب المصري اليوم السبت 25 يناير، بذكرى عيد الشرطة الـ74، الذي يُخلد فيه الشعب المصري تضحيات رجال الشرطة في عام 1952، عندما استشهد نحو 50 بطلًا من رجال الشرطة وأصيب 80 آخرين أثناء تصديهم للاحتلال البريطاني في الإسماعيلية. ويظل هذا اليوم شاهدًا على البطولات التي قدمها رجال الشرطة من أجل الحفاظ على أمن الوطن.

وفي هذا الإطار، ألقى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عدة رسائل مهمة لرجال الشرطة خلال لقائه بهم بمناسبة عيد الشرطة. وقد أعرب وزير الداخلية عن فخره واعتزازه بالدور الكبير الذي يلعبه رجال الشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وجدد رجال الشرطة عهدهم في هذا اليوم بأن يظلوا مستعدين للتضحية بالغالي والنفيس من أجل حماية الجبهة الداخلية للوطن، والوقوف ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد.

رسائل اللواء محمود توفيق

وأكد اللواء محمود توفيق على أن شعار "دولة القانون" يجب أن يكون أساسًا في العمل الأمني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز هذا الشعار من خلال العمل المتواصل على منع الجريمة قبل وقوعها. وأوضح أن مهمة رجال الشرطة ليست فقط في التصدي للجريمة بعد حدوثها، بل في العمل الاستباقي لتفاديها، مشددًا على أن "أجرنا عند الله" هو ما يدفعهم لمواصلة العمل بكل إخلاص ووفاء.

كما تحدث الوزير عن أهمية تغيير استراتيجية العمل داخل المنظومة الأمنية منذ توليه منصب وزير الداخلية في يونيو 2018، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في تطوير كافة الأنظمة الأمنية لمواكبة التطورات في عالم الجريمة، والتوسع في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين. وقد أشار إلى أن استراتيجية وزارة الداخلية تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون العلاقة بين الوزارة والمواطنين أكثر تفاعلًا وتعاونًا.

إنجازات وزارة الداخلية

وكشف اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، عن نجاح وزارة الداخلية في تطوير آليات عملها لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، لافتًا إلى أن الوزارة اتبعت أساليب حديثة في التدريب والتسليح. وأشار إلى أن ذلك أسهم بشكل كبير في تصدي الوزارة للجريمة المنظمة والإرهاب، وتحقيق العديد من الإنجازات الأمنية.

وأضاف نور الدين أن من أبرز نجاحات وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة هو التصدي للعديد من عصابات تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة، فضلًا عن تنفيذ العديد من الضربات الاستباقية التي أسفرت عن ضبط مئات من تجار المخدرات والأسلحة، مما أسهم في تقليل الجريمة وتحقيق الأمن العام في كافة أنحاء البلاد.

التنمية المجتمعية ومبادرة "كلنا واحد"

على المستوى الاجتماعي، أشاد اللواء مؤمن سعيد، الخبير الأمني، بالإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في تعزيز العلاقات الإنسانية مع المواطنين، من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية. وأبرز هذه المبادرات "كلنا واحد" التي أُطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد سعيد أن الوزارة حرصت أيضًا على توفير مستلزمات الشتاء بأسعار مناسبة لجميع فئات الشعب، وتنظيم ملتقيات شبابية في المناطق الحضارية الجديدة مثل الأسمرات وأهالينا، وذلك لترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الأجيال الجديدة.

واحتفال عيد الشرطة الـ74 ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو تذكير بتاريخ طويل من التضحيات والبطولات التي قدمها رجال الشرطة من أجل حماية أمن الوطن. ومع استمرار تطور استراتيجية العمل الأمني والتفاعل مع المجتمع، تظل وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق في صدارة المؤسسات التي تحرص على تحقيق الأمن والاستقرار في مصر، سواء على الصعيد الأمني أو الاجتماعي، لتظل قوة فاعلة في خدمة الوطن والمواطن.

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