السبت 25 يناير 2025
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حوادث

تفاصيل الإفراج عن 4466 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة (فيديو وصور)

الأفراج عن نزيلا
الأفراج عن نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل

عقد قطاع الحماية المجتمعية، لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

تفاصيل قرار الأفراج  عن 4466 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل  بمناسبة عيد الشرطة

 

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 4466 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو؛ بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 73 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

 

الإفراج بالعفو عن 4466 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة 73

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يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

 

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الاحتفال بعيد الشرطة قطاع الحماية المجتمعية قرار رئيس الجمهورية مراكز الاصلاح والتأهيل المحكوم عليهم عيد الشرطة

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