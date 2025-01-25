تفاصيل الإفراج عن 4466 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة (فيديو وصور)

عقد قطاع الحماية المجتمعية، لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

تفاصيل قرار الأفراج عن 4466 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 4466 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو؛ بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 73 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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