تعرضت ربة منزل لإصابات خطيرة بعد سقوطها من الطابق الأول في منزلها بإحدى قرى محافظة المنيا، تم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالحادثة.

إصابة ربة منزل إثر سقوطها من ارتفاع في المنيا

تلقى رجال الأمن في المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سيدة من الطابق الأول داخل منزلها في قرية منشأة الحواصلية التابعة لمركز المنيا.

على الفور، توجهت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى مكان الحادث، حيث تبين أن السيدة "غ.ع.م" البالغة من العمر 35 عامًا قد أصيبت بكسر في العمود الفقري بالإضافة إلى سحجات وكدمات متفرقة في جسدها.

مستشفى المنيا

تم نقل المصابة إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، كما أُخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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