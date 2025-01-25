إصابة 8 طلاب ماليزيين بجامعة الأزهر في انقلاب أتوبيس ببورسعيد

أصيب 8 طلاب بجامعة الأزهر، يحملون جنسية دولة ماليزيا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري جنوب محافظة بورسعيد.

وكانت هيئة الإسعاف تلقت إخطارًا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السلام التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت المصادر الطبية أن من بين المصابين 3 حالات خطيرة، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وسط إعلان حالة الاستعداد القصوى بالمستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد تلقت بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطلاب كانوا يستقلون ميكروباصا مستأجرًا حين انقلب بهم، ما أسفر عن وقوع الإصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات اللازمة للكشف عن أسباب الحادث والتأكد من مدى التزام السائق بقواعد القيادة على الطرق.

والطلاب المصابون كانوا في رحلة ضمن فترة دراستهم بالأزهر الشريف، الذي يعد مقصدًا للطلاب الوافدين من شتى أنحاء العالم، ومنهم الطلاب الماليزيون الذين يُعرفون بالتزامهم وتفوقهم الأكاديمي.

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