الأمن يكشف ملابسات فيديو ضبط شخص أثناء محاولة خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بالسويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بقيام مجموعة من الأهالى بضبط شخص حال محاولته خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بمحافظة السويس.

خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بالسويس

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بلاغا بقيام عدد من الأهالى بضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بمحاولة التحرش بطفلة (9 سنوات) حال تواجدها بمدخل العقار محل سكنها بدائرة قسم شرطة الأربعين.



وبالانتقال والفحص وسؤال الطفلة ووالدها قررا بقيام المتهم بالدخول إلى العقار ومحاولة التحرش بها ولدى قيامها بالصراخ فر هاربًا إلا أن الأهالى تمكنوا من ضبطه، وبمواجهة المتهم أيد ذلك ونفى قيامه بمحاولة تخدير الطفلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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