القبض على مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج فى الدقهلية بتهمة النصب (صور)

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" .

يأتي ذلك في إطار جهودها لملاحقة وضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.



و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

ضبط 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج فى الدقهلية للنصب راغبى السفر

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 12 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والإستمارات والتصاريح الخاصة براغبى السفر - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى "تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).





و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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