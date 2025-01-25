السبت 25 يناير 2025
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حوادث

الداخلية: إتاحة خدمة الترجمة لـ 25 لغة وتطوير وإنشاء 568 مقر أحوال مدنية (صور)

الداخلية تتيح خدمة
الداخلية تتيح خدمة الترجمة لـ 25 لغة، فيتو

حرصت وزارة الداخلية، على تطوير الخدمات الجماهيرية بقطاع الأحوال المدنية عبر اتاحة خدمة الترجمة لـ 25 لغة لتسهيل والتيسير على المواطنين  من خلال 64 مقرا على مستوى الجمهورية.

إتاحة خدمة الترجمة لـ 25 لغة وتطوير وانشاء 568 مقر للأحوال المدنية 

كما حرصت  وزارة الداخلية، خلال عام 2024، على اتاحت منافذ متنقلة لتقديم خدماتها لمواطنين عبر تطوير 20 مقر لقطاع الأحوال المدنية  لتلبية احتياجات المواطنين بشكل حضارى ليصل اجمالى المقار على مستوى الجمهورية لـ568 مقرًا.

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واستحداث الوزارة، تزامنا مع عيد الشرطة الذكرى 73،  منافذ  الجوازات  المتنقلة لتقديم الخدمات الى المواطنين  بعدة مناطق ومن خلال الموقع الرسمى لوزارة، وتطوير مقار الجوازات بإجمالى 60 مقرا على مستوى الجمهورية وافتتاح 5 مقرات خدمة مميزة بالمولات التجارية.

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