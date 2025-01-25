السبت 25 يناير 2025
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حوادث

سقوط 6 أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم سرقات متنوعة في العاصمة

سقوط 6 لصوص لارتكاب
سقوط 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى العاصمة

 ألقى  رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، القبض على  6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى العاصمة.

 كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلين بدائرة قسم شرطة الحدائق، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة  ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

 

جرائم سرقات متنوعة فى العاصمة 

 وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (صاحب محل-مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه".

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 كما ضبط عاملان بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامهما بسرقة مواسير من داخل إحدى الحدائق العامة بأسلوب "القطع".. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بارشادهما ضبط المواسير المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه".


كما ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلته سيئة النية (مالكة مخبز -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

كما ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامه بسرقة إحدى الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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