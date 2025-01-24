الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في سوهاج

مصرع عامل صعقا بالكهرباء
مصرع عامل صعقا بالكهرباء في سوهاج، فيتو

لقي عامل مصرعه نتيجة صعق كهربائي لمسته أحد أسلاك الكهرباء العارية بالحائط بمنزله بقرية الحرجة بمركز البلينا بسوهاج وتم نقله إلى مستشفى البلينا المركزي. 

 

مصرع عامل صعق بالكهرباء في سوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بوصول لمستشفى البلينا فارس حمادة ت ٢٥عاما بقرية الحرجة قبلي دائرة مركز البلينا نتيجة صعق كهربائي أثناء قيامه بالعمل فى المنزل حيث لمست يديه أحد اسلاك الكهرباء العارية بالحائط، وتم إيداعه الجثة بمشرحة مستشفى البلينا تحت تصرف النيابة العامة 

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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