أخبار الفن اليوم.. أروى جودة تحتفل بعقد قرانها.. وأصالة تطرح أحدث أغنياتها "ممنوع"

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها عقد قران الفنانة أروى جودة على خطيبها رجل الأعمال الإيطالي.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلنت الفنانة أروى جودة، عقد قرانها على رجل أعمال إيطالي الجنسية، حيث نشرت عددا من الصور لهما، أثناء عقد القران بمكتب زواج الأجانب بالقاهرة.

أكد الفنان إحسان الترك، أنه استقبل عددا من فريق إنتاج مسلسل "فهد البطل" في منزله، وأبلغوه بالدور الذي تم ترشيحه له بالمسلسل.

بدأت الفنانة التونسية لطيفة خلال الفترة الماضية تحضير ألبوم جديد تتعاون فيه بالكامل مع الموسيقار زياد الرحباني من حيث الألحان والتوزيع.

طرحت شركة روتانا أغنية “ممنوع” أحدث أغنيات المطربة السورية أصالة.

يحيي النجم تامر عاشور حفلا مشتركا مع الفنانة اللبنانية إليسا وذلك في قطر يوم 23 يناير الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

روج الفنان خالد النبوي لفيلم “أهل الكهف” والذي سيعرض على منصة "نيتفليكس" يوم 6 فبراير المقبل.

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة، لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

قالت الفنانة أنغام إن والدي أسس استوديو في التسعينيات وكان بيشتغل فيه أعماله اللي بيلحنها للمطربين، والموسيقى التصويرية، وبعدها إداني الاستوديو أديره وأجدد فيه شوية".

أنغام، قالت الفنانة أنغام: "ماكانش عندي مشاكل تذكر مع شركات الإنتاج، وكنا نختلف مثلا على عدد الآلات، وأردت أن يكون العمل ملكي وأورثه لأولادي".

قالت هالة في تصريح لـ فيتو إنها تواصل تصوير مشاهدها في منطقة مصر الجديدة، وإنها سعيدة بدورها في هذا العمل، وبالتعاون مع الفنانة ياسمين صبري بطلة المسلسل.

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