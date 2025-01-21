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ثقافة وفنون

أنغام عن لقب صوت مصر: مش هسجله في الشهر العقاري ووالدي أطلقه عليا بطفولتي

الفنانة أنغام، فيتو
الفنانة أنغام، فيتو

أنغام، قالت الفنانة أنغام: "ماكانش عندي مشاكل تذكر مع شركات الإنتاج، وكنا نختلف مثلا على عدد الآلات، وأردت أن يكون العمل ملكي وأورثه لأولادي".

 

شركة إنتاج أنغام

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: "شركتي بتنتج شغلي، ونفسي أنتج لبعض الشباب من الموهوبين".

 

قصة لقب صوت مصر

وعلقت أنغام على الخلاف بشأن لقب صوت مصر، قائلة:"مش هسجله في الشهر العقاري.. ووالدي أطلقه علي في طفولتي".
 


موقف أنغام من لقب صوت مصر

وتابعت:"تناول موضوع صوت مصر بطريقة مش مؤدبة بيضايق أكيد ولكن في الاخر انا ست مصرية ومطربة مصرية ومن حقي ابقى صوت مصر، يتقال عليا صوت مصر ويتقال على أي مطربة مصرية صوت مصر، اللقب اتقال من سنين على مجلات وكان عنوان مكتوب وأبويا لما قدمني وعندي 11 سنة قال بنحضر صوت مصر المستقبل وهي بتندهلي من زمان ومليش دعوة بيها ولما كنت بتكرم كانوا بيلقبوني بصوت مصر".

 

وأشارت أنغام: "لما جيت اعمل شركتي من سنين سميتها صوت مصر ولكني لا احتكر لقب صوت مصر".

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أنغام الفنانة أنغام لقب صوت مصر صوت مصر لميس الحديدي

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