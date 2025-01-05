الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أصالة تهنئ البحرين بالفوز بكأس الخليج: مبروك يا وطني

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

هنأت المطربة السورية أصالة منتخب البحرين بالفوز بكأس الخليج على حساب منتخب عمان.

 

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: “مبروك يا أطيب وطن مبروك يا أغلى أهل فرحتونا وكبرنا فيكم وبأخلاقكم العالية واللعب الممتع الله يسعدكم قدّ ما أسعدتونا وشكله الفرح مكمّل معنا الله يديم الأفراح.. مبروك يا وطني البحرين الفوز”.

 

البحرين تفوز على عمان في نهائي كأس الخليج

 

وتوج منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج "خليجي 26" بعد الفوز على المنتخب العماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على أرضية استاد جابر الأحمد في الكويت، في نهائي بطولة كأس الخليج 2024.

 

أهداف مباراة عمان والبحرين 

افتتح عمان التهديف عن طريق عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 16، وقلب البحرين الطاولة بتسجيله الهدف الأول عن طريق محمد جاسم مرهون في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، وبعدها بدقيقتين جاء الهدف الثاني عن طريق محمد صالح المسلمي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 78.

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