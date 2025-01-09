هل تعود أنغام للتمثيل من جديد؟ الفنانة تكشف الحقيقة وتعلن أمنيتها قبل عيد ميلادها (فيديو)

أكدت الفنانة أنغام ، أنها لن تمانع في تكرار تجربة التمثيل، مؤكدة أنها تريد التعاون مع السيناريست تامر حبيب في القريب العاجل.

هل تعود أنغام للتمثيل؟

وأضافت أنغام خلال لقائها مع الصحفيين أنها حاولت أن تقدم للجمهور شيئا جيدا من خلال ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، مشيرة إلى أن جميع أغاني الألبوم تصلح فيلما سينمائيا.

وأكدت أنغام خلال اللقاء أنها تجيد الغناء باللهجة الخليجية منذ الصغر لكنها تخشى الغناء باللهجة اللبنانية لأنها صعبة وأن هدفها الأول هو إمتاع الجمهور، مضيفة أنها تتمني في العام الجديد وقبل عيد ميلادها الذي تحتفل به في الشهر الجاري أن يكون عاما مليئا بالبركة والخير وسعادة.

ومن ناحية أخرى كانت الفنانة أنغام، أكدت أنها تحب دعم المواهب الشابة من الشعراء والملحنين، وقالت إنها تستعين بهم دائمًا، مضيفة أنها تنوي الإنتاج لأصوات جديدة خلال الفترة المقبلة.

أنغام تحتفل بنجاح ألبوم تيجي نسيب

وقالت أنغام خلال احتفالها بنجاح ألبوم “تيجي نسيب”: “أنها كانت تحضر فكرة الإنتاج لنفسها منذ فترة ليست قصيرة، لكنها فضلت الوقت المناسب لتظهر هذه الخطوة من خلال إنتاج ألبوم تيجي نسيب، مؤكدة أن فكرة الإنتاج لنفسها كانت تحديًا ومسؤولية كبيرة”.

وتابعت أنغام: "لقب صوت مصر بيتقال من زمان وهي ما لهاش علاقة بيَّ أنا هي لها علاقة بمصر أكتر من أنغام "، مشيرة إلى أنها بدأت التحضيرات لألبومها الجديد.

وخطفت النجمة أنغام الأنظار، عقب وصولها للاحتفال بنجاح ألبومها الجديد تيجي نسيب المقام حاليا بأحد المولات الكبرى.

وشهدت احتفالية أنغام بألبومها الجديد تيجي نسيب تدافع الجمهور على المطربة.

ألبوم أنغام “تيجي نسيب”

وطرحت أنغام في وقت سابق أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “تيجي نسيب" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحمل ألبوم أنغام الجديد عددًا من المفاجآت أبرزها أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري، الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عاما، كما أنها تتعاون مع عدد من الشعراء.

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