الجمعة 10 يناير 2025
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ثقافة وفنون

خالد النبوي يوجه رسالة لنجله ويكشف أعماله الجديدة

خالد النبوي
خالد النبوي

كشف خالد النبوي تفاصيل أعماله الجديدة، ووجه نصيحة لنجله نور النبوي، وذلك أثناء تكريمه في الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في محافظة الأقصر.

في هذا السياق، قال النبوي: “أعمل على مسلسلين واحد صعيدي أحضره لرمضان ٢٠٢٦، كما أنني كتبت فيلما عن بورسعيد في مرحلة السبعينيات وأتمنى أن يخرج للنور، ولن أشارك في تمثيله”.

وقال نور النبوي: “لما ابتديت قدمت أعمالا لا يتوقعها الممثل، والنجاح الكبير لي في بداياتي في الفن جعلني لا أستطيع أن أتعامل معه، ويجب أن يعرف الجيل الجديد كيف يتعامل مع نجاحه، ومشواري كان صعبا للغاية”.

وتابع: “ويجب أن يعرف الممثل متى يقول لا ويتحرر، وذلك حينما قررت ألا أبيع فني لمن لا يريده، وعملت مع أعظم المخرجين في الوسط”.

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