الثلاثاء 21 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أنغام تكشف عن أكثر التفاصيل المرهقة في عملها وطقوسها ودور والدتها بحياتها

الفنانة أنغام، فيتو
الفنانة أنغام، فيتو

قالت الفنانة أنغام إن والدي أسس استوديو في التسعينيات وكان بيشتغل فيه أعماله اللي بيلحنها للمطربين، والموسيقى التصويرية، وبعدها إداني الاستوديو أديره وأجدد فيه شوية".

 

تجديد استوديو والد أنغام

ولفتت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: "جددت ستوديو والدي، وحاليًا أعمل فيه أعمالي، أنا قاسية على نفسي، ولا أحب تقييم نفسي".

 

تفاصيل مرهقة في موسيقى أنغام

وأشارت:"أكتر تفاصيل مرهقة بالنسبة لي هي الموسيقى، وطول الوقت هناك شد وجذب، وإعادات كثيرة، أنا أحيانا بشتغل 12 ساعة.. وبحفظ الأغنية من أول مرة".

وتابعت:"لما كنت باعمل مسرح كان أولادي بيكبروا، وعمر كان بيغير عليا، ومعيشة أمي معي ده من حظي، وساعدتني كثيرًا في تربية الأطفال".

وأشارت: "عمر وعبد الرحمن ولادي بيحبوا المزيكا جدا، وعبد الرحمن بيكت كلمات أغاني بالعربي والإنجليزي، وانا باخد رأيهم جدا وهما حنينين معايا وبيناقشوني في كل أغنية".

 

أول أغاني أنغام

وأكدت أنغام: "أول أغنية سجلتها كأغنية معتمدة في الإذاعة كان عندي 15 سنة، ووقتها امتحني حلمي بكر ومدحت عاصم".

وأضاف: "عملت إعلانات شيكولاته وأنا صغيرة، ولما كنت صغيرة مكانش عندي رهبة، والرهبة كبرت مع المسؤولية.

ولفتت: "بستطعم الدنيا مع العمل المتكامل، وعشان كده بحب الألبومات، مش بعرف أنزل أغاني عشان أفضل موجودة".

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