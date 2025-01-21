الثلاثاء 21 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بعد إعلان عرضه على نتفليكس، خالد النبوي يروج لـ "أهل الكهف"

بوستر الفيلم، فيتو
بوستر الفيلم، فيتو

روج الفنان خالد النبوي لفيلم “أهل الكهف” والذي سيعرض على منصة "نيتفليكس" يوم 6 فبراير المقبل.

 

ونشر خالد النبوي بوستر الفيلم عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة إكس وعلق قائلا: “فيلم أهل الكهف 6 فبراير على نتفليكس”.

 

أبطال فيلم أهل الكهف 

 ويضم فيلم أهل الكهف مجموعة من النجوم منهم خالد النبوي، وأحمد عيد، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة، ومصطفى فهمي، وصبري، وهاجر أحمد، وريم مصطفى، ومحمد فراج، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

 

تدور قصة فيلم أهل الكهف عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

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