الثلاثاء 21 يناير 2025
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ثقافة وفنون

راغب علامة يستعد لطرح أغنية جديدة خلال أيام

راغب علامة، فيتو
راغب علامة، فيتو

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة، لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

أغنية راغب علامة الجديدة 

وأكد الملحن وليد سامي ملحن أغنية راغب علامة الجديدة في تصريح خاص لفيتو ؛ أن فريق عمل الأغنية يواصل  التحضيرات النهائية قبل تسجيل الأغنية في الاستديو، تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

أغنية التقيل تقيل

ومؤخرًا طرح راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان"التقيل تقيل"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتقوم ببطولة الكليب الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي.

وأغنية "التقيل تقيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة.

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