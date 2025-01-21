هالة فاخر تواصل تصوير مشاهدها في "ضل حيطة" بمصر الجديدة

قالت هالة في تصريح لـ فيتو إنها تواصل تصوير مشاهدها في منطقة مصر الجديدة، وإنها سعيدة بدورها في هذا العمل، وبالتعاون مع الفنانة ياسمين صبري بطلة المسلسل.

مسلسل ضل حيطة

مسلسل ضل حيطة من بطولة: ياسمين صبري، نيكولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، والعمل من تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج شيرين عادل.

وكانت ياسمين صبري شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

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