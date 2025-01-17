أنغام ترد على جدل "صوت مصر" وتوجه رسالة إلى شيرين في "كلمة أخيرة"

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء المقبل، النجمة أنغام، في حلقة خاصة من برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" في حوار عن الموسيقى والحياة.

أنغام مع لميس الحديدي

تتحدث النجمة خلال اللقاء الذي يذاع في التاسعة مساء من داخل ستوديو التسجيل الخاص بأنغام، عن تفاصيل عالمها الخاص ما بين الغناء والمسرح والحياة الخاصة وكيف توازن بمجهود كبير بين كل أدوارها لتحافظ عليها وعلى نجوميتها.

لقب صوت مصر

كما تتحدث أنغام خلال اللقاء عن جدل "صوت مصر"، وترسل رسالة إلى شيرين عبد الوهاب، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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