أخبار مصر: أبرز قرارات ترامب بعد تنصيبه، والد زيزو يهدد الزمالك، اعترافات مثيرة لـ كهربا، ارتفاع الذهب، تفحم مدرسة بحلوان

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحي الزيتون، اليوم

يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد بالحي العاشر "بازار القاهرة " بمدينة نصر، وسوق أخر لليوم الواحد بحي الزيتون، وذلك بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة.

جاب آخره، والد زيزو يهدد إدارة الزمالك ويحدد موعدا نهائيا لتجديد عقد نجله

حدد والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ووكيل أعماله، مهلة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، من أجل تجديد عقد نجله.

الفصول اتفحمت، حريق هائل بمدرسة طه حسين بـ 15 مايو في حلوان

نشب حريق بمبنى مدرسة طه حسين بـ١٥ مايو مجاورة ٣ في حلوان، ودفعت الحماية المدنية بـ٣ سيارات إطفاء وسيارة إسعاف.

غلق طريق "الإسكندرية الصحراوي" بداية من بوابة الرسوم بسبب الشبورة الضبابية

أغلقت محافظة الإسكندرية قبل قليل، طريق “الإسكندرية الصحراوي” بداية من بوابة الرسوم نظرًا لكثافة الشبورة المائية التي وصلت إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

ارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط بعد تنصيب ترامب رئيسا

ارتفع الدولار في تعاملات آسيوية متقلبة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض رسومًا جمركية على كندا والمكسيك في المستقبل القريب.

أول تحرك من الجيش الإيراني بعد تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا

اعلنت السلطات الإيرانية، أن القوات البرية في الجيش الإيراني ستبدأ اليوم الثلاثاء، ولمدة 9 أيام، مناورات في المنطقة العامة لمدينة قصر الحدودية الواقعة في محافظة كرمانشاه غرب إيران.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وليل والدوري المصري

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وابرزها دوري روشن السعودي ومباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا وأبرزها برشلونة مع بنفيكا، وليفربول يستضيف ليل، ويلعب أتلتيكو مدريد أمام باير ليفركوزن وأيضًا الدوري المصري.

عودة الأمطار الرعدية وظاهرة جديدة الخميس، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد عودة الأمطار بقوة على أغلب المناطق إضافة إلى الشبورة المائية الكثيفة.

ترامب يوقع على أوامر تنفيذية للانسحاب من اتفاقية باريس وإلغاء عشرات الإجراءات التي أقرها بايدن

في أولى خطواته الرئاسية وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلسلة أوامر تنفيذية تشمل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء حوالي 80 إجراء اتخذتها إدارة سلفه جو بايدن.

كهربا: موسيماني ظلمني كتير وحسبي الله في هذا المسؤول (فيديو)

أكد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي أن موسيماني الجنوب افريقي ظلمه كثيرا خلال توليه قيادة الأحمر

خدعتنا ولن يحدث هذا بعد الآن، ترامب يوقع أمرا بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأزمات الصحية الدولية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025، آخر تحديث لعيار 21 بعد الارتفاع

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 بالأسواق المحلية، وفق آخر تحديث لها.

بيجهزوني للحدث الضخم، تصريح مثير من كهربا عن سبب رحيله من الأهلي (فيديو)

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي أن إعارته هي فترة لاستعادة الثقة ومستواه مرة أخرى.

اليوم، ثاني جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف سيدة عبر الواتساب

تنظر محكمة جنح الدقي، غدا، محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في القضية المقامة ضده من سيدة تدعى داليا، على خلفية اتهامه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب”.

فوكس نيوز قطعت اللقطة، قصة أداء إيلون ماسك التحية النازية في حفل تنصيب ترامب (فيديو)

تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مع تحية ألقاها رجل الأعمال إيلون ماسك، تشبه التحية النازية، مثيرًا جدلًا واسعًا.

تحسبا لقرارات الترحيل، المكسيك تطلق برنامجا لاستقبال المهاجرين

أطلقت السلطات في المكسيك، الجارة الجنوبية للولايات المتحدة، اليوم، برنامجا لاستقبال المهاجرين الذين قد يتم طردهم بعد تولي الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، منصب الرئاسة في واشنطن.

كهربا: حاولت أنتحر بعد ماتش باتشوكا وأخدت 3 أقراص منوم علشان ما أصحاش تاني (فيديو)

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي كواليس إضاعة ركلة جزاء خلال مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

سيناتور أمريكي يثير جدلا بثيابه خلال حفل تنصيب ترامب (فيديو)

أثار السيناتور الأمريكي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، جدلًا على مواقع التواصل عقب ظهوره يرتدي شورتًا وحذاءً رياضيًّا في مبنى الكابيتول لحضور مراسم تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

أول تعليق من كوبا على قرار ترامب بإلغاء رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قرار سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان قد شطب اسم كوبا من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وعلق الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، على خطوة ترامب، معتبرا إياها غطرسة وتجاهلًا للحقائق.

كنت بعيط وأنا ماشي، كهربا يكذب تصريحات محمد رمضان بعد السوبر المصري (فيديو)

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي لأول مرة كواليس ترحيله الى مصر بعد مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح الخليج الأمريكي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي ببدء إجراءات إعادة تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "الخليج الأمريكي".

الأريكة المباركة، عائلة تعود الى منزلها بجنوب غزة وتجده قد أصبح "مزارا" للسنوار (فيديو)

غطاؤها البرتقالي الباهت بفعل أشعة الشمس عليها، إضافة للحشو الإسفنجي داخلها، هما كل ما تبقى من "أريكة غير عادية" تحدثت عنها عائلة فلسطينية، حين عادت الأحد لتتفقد منزلها في غزة، بعد وقف النار بين حماس وإسرائيل.

كهربا يعتذر لجمهور الأهلي: مش عارف أنا عملت كده إزاي بس شتمتوني بأمي (فيديو)

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي عن استيائه مما فعله بعد مباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا.

مدح واستعطاف، رسالة من الشرع لـ ترامب بمناسبة تنصيبه رئيسا لأمريكا

أعلنت القيادة العامة في سوريا أن القائد أحمد الشرع أكد في رسالة تهنئة بعثها للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تطلعه إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

من السياسة إلى الكرة، كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تجريم المراهنات الإلكترونية

شهدت الأيام الماضية إعلان النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.

ترامب يوقع أمرا بتأجيل حظر تطبيق تيك توك 75 يوما ويطالب بنصف قيمته

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بتأجيل حظر تطبيق المقاطع المصورة القصيرة "تيك توك" الذي كان من المقرر إغلاقه في 19 يناير.

كهربا يكشف سر خلافه مع كولر بعد زفاف شقيقته (فيديو)

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الاتحاد الليبي موقفه من زفاف شقيقته الذي كان السبب الرئيسي في توتر علاقته بكولر المدير الفني.

هل الحبوب الطارئة وسيلة فعالة لمنع الحمل؟ الصحة تجيب

توفر وزارة الصحة عدد من وسائل منع الحمل داخل الوحدات الصحية بأنواع مختلفة سواء أقراص أو حقن وكل وسيلة تناسب كل سيدة حسب حالتها الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.